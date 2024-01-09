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Военная операция на Украине

Bloomberg: тайная встреча Украины по "формуле мира" Зеленского оказалась безрезультатной

Она прошла в Эр-Рияде в обстановке полной секретности 16 декабря, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Встреча представителей Украины, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов. Она прошла в Эр-Рияде в обстановке полной секретности 16 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их информации, существенного прогресса на встрече "достигнуто не было". Собеседники агентства указали, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались "заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией". При этом Украина и страны Группы семи продолжили "сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией" по данному вопросу. Отмечается, что в то время как Саудовская Аравия, Индия и Турция приняли участие во встрече, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им формуле, Киев неизменно отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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