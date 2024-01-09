Число зарегистрированных кандидатов в президенты Азербайджана достигло семи

ЦИК страны зарегистрировал еще четырех кандидатов

БАКУ, 9 января. /ТАСС/. Центризбирком Азербайджана зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты страны - депутатов Милли меджлиса (парламента) республики Гудрата Гасангулиева и Фазиля Мустафу, а также бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева и лидера партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК.

Таким образом число зарегистрированных кандидатов достигло семи. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатуры действующего главы государства Ильхама Алиева, выдвинутого правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), а также депутатов парламента Захида Оруджа (самовыдвиженец) и Рази Нуруллаева (лидер партии "Национальный фронт").

Гасангулиев (выдвинут партией "Единый народный фронт Азербайджана") участвовал во всех президентских выборах с 2003 года, однако набирал не более 3% голосов. Мустафа (лидер Партии великого созидания) и Фуад Алиев (самовыдвиженец) также баллотировались на пост главы государства на выборах в 2008 году и набрали тогда 2,47% и 0,78% голосов соответственно.

8 января истек срок подачи кандидатами документов в ЦИК для регистрации. По данным Центризбиркома, на участие в выборах претендовали 17 человек, однако 10 из них не представили подписные листы как минимум с 40 тыс. подписей в свою поддержку, необходимых для регистрации.

7 декабря Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,5%.