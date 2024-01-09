Селин Бертон назначили новым шефом французской контрразведки

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен особо отметил ее вклад в борьбу с терроризмом

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Селин Бертон возглавила Главное управление внутренней безопасности (контрразведку) Франции, став первой в истории женщиной на этом посту. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"С этого дня Селин Бертон является новым генеральным директором Главного управления внутренней безопасности", - написал он в X (ранее Twitter).

Министр подчеркнул, что новый шеф контрразведки - "опытный сотрудник, чья компетентность широко признана". Глава МВД особо отметил вклад Бретон в борьбу с терроризмом. "Ее преданность делу обеспечения безопасности французов безгранична", - добавил Дарманен.

Бертон - выпускница Высшей национальной школы полиции. Она возглавляла профсоюз сотрудников полиции, затем прошла все ступени служебной лестницы в управлении национальной полиции. Имеет звание рыцаря ордена Почетного легиона.

Во главе контрразведки Бертон сменила Николя Лернера, назначенного в декабре шефом Главного управления внешней разведки Франции.