СМИ: предвыборная кампания республиканца Рамасвами в США начинает разрушаться

По данным портала Axios, многие сотрудники предвыборного штаба бизнесмена Вивека Рамасвами начали искать новую работу внутри партии еще в ноябре 2023 года

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Предвыборная кампания претендента на пост президента США от Республиканской партии бизнесмена Вивека Рамасвами "начинает разрушаться". С такой оценкой выступил портал Axios.

Представители республиканцев сообщили изданию, что многие сотрудники предвыборного штаба Рамасвами начали искать новую работу внутри партии еще в ноябре прошлого года. Одному из них предложили выйти на работу уже 1 февраля, сразу после праймериз в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. Директор кампании по национальной политике Брайан Свенсен покинул штаб еще в конце прошлого года.

Эти данные, а также информация о том, что Рамасвами не будет принимать участие в праймериз в штате Иллинойс и не заручился достаточной поддержкой, чтобы квалифицироваться на финальные дебаты республиканцев, которые пройдут в среду, демонстрирует, как считает Axios, "знаки того, что долгосрочная кампания начинает разрушаться".

Представитель предвыборного штаба республиканца Триша Маклоклин утверждает, что неудачи кампании Рамасвами преувеличены. "СМИ, возможно, поспешили написать нам некролог, но это лишь потому, что они не обращают внимания на ситуацию на местах. В Айове мы финишируем в тройке лидеров. Запомните мои слова", - сказала она.

Рамасвами ранее выражал скептическое отношение к поддержке Вашингтоном Украины. Он считает, что США следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России, а также твердый отказ НАТО от приема Киева. Газета Politico информировала, что в случае победы на выборах республиканец мог бы вывести страну из НАТО.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник на высшем государственном посту Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года, он является сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.