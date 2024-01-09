Атталь официально вступил в должность премьера Франции

Свои полномочия на церемонии ему передала Элизабет Борн

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Габриэль Атталь официально вступил в должность премьер-министра Франции после церемонии передачи полномочий от его предшественницы Элизабет Борн. Трансляция церемонии велась из Матиньонского дворца на странице правительства Франции в X (ранее Twitter).

"Я хочу выразить признательность президенту Франции, который доверил мне руководить правительством на протяжении более 20 месяцев", - сказала Борн во время церемонии передачи полномочий. Она также поблагодарила членов правительства и депутатов правящей партии. "Теперь я возвращаюсь в Национальное собрание как депутат от Кальвадоса и буду продолжать выполнять обязанности парламентария", - добавила Борн. Вторая в истории Франции женщина на посту премьер-министра Борн пообещала соотечественникам, что будет и далее отстаивать права француженок.

"Самый молодой президент республики назначил самого молодого премьера - это символ, что будущее принадлежит молодежи", - сказал в ответном слове Атталь. Он отметил, что пришел на пост премьера с позиции министра образования, и пообещал, что забота о французской школе будет приоритетом его деятельности во главе правительства. "Я использую всю энергию, чтобы дать надежду молодому поколению", - заверил Атталь.

Сразу после церемонии премьер направится на север Франции в Па-де-Кале, где он лично проинспектирует работу по преодолению последствий наводнения.

Как ожидается, новый состав кабинета министров может быть сформирован до конца недели.