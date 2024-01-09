Кнайсль заявила, что удар ВСУ по Белгороду не достиг цели посеять панику в РФ

По словам экс-главы МИД Австрии, о целесообразности таких действий для разрушения внутриполитической стабильности в России с начала СВО говорят на Украине и в странах НАТО

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Недавний удар по мирным жителям Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достиг цели посеять панику среди населения России. О целесообразности подобных действий для разрушения внутриполитической стабильности в РФ с начала СВО говорят не только в Киеве, но и во многих странах НАТО. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире подкаста Unipolar-Multipolar.

"Обстрелы [российской территории] были целью с самого начала [СВО] не только для Зеленского, но и для [генсека НАТО Йенса] Столтенберга и других политиков в Вашингтоне... Речь никогда не шла о полном военном уничтожении России, это невозможно. Смысл подобных обстрелов - измотать российское население, вызвать хаос и анархию, поставить правительство на колени, об этом периодически говорят многие аналитические центры в США и Германии <...>", - отметила эксперт. В то же время удары ВСУ по мирным россиянам не достигли заявленных целей. "Паники не случилось, экономика не сломлена, посеять хаос не удалось", - указала Кнайсль. Она также отметила, что в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве много раз говорили о том, что "нужно уничтожить как можно больше русских, где бы они ни находились". "Обстрел Белгорода укладывается в эту картину, к сожалению", - резюмировала она.

Вооруженные силы Украины 30 декабря 2023 года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.