Адвокат Трампа: признание отсутствия иммунитета у экс-президента США рискованно

Джон Сауэр считает, что это может повлечь за собой разбирательства в отношении других бывших американских лидеров

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Защита экс-президента США Дональда Трампа уверена, что признание судом отсутствия у него иммунитета от юридического преследования может повлечь за собой разбирательства в отношении других бывших американских лидеров. Такую позицию изложил адвокат Трампа Джон Сауэр, выступая в апелляционном суде столичного округа Колумбия.

"Утверждение о том, что у бывшего президента нет иммунитета от судебного преследования шокирует", - отметил он. "Это позволило бы, к примеру, предъявить обвинения [действующему] президенту [США Джо] Байдену в Западном округе штата Техас после того, как он покинет свой пост, за, предположительно, ненадлежащие шаги, касающиеся границы, позволило бы присяжным и судье в Техасе вынести решение относительно того, были ли правомерными его действия относительно границы", - добавил адвокат. Власти Техаса и нескольких других американских штатов заявляют, что администрация Байдена не предпринимает достаточных мер для пресечения нелегальной миграции в США.

"Разрешение проведения судебного разбирательства в отношении президента за служебные действия открыло бы ящик Пандоры, после чего страна может никогда не оправиться", - добавил Сауэр. "Можно ли обвинять [экс-президента США] Джорджа Буша - младшего в препятствовании проведению служебных процедур из-за того, что он якобы предоставил заведомо ложную информацию Конгрессу, чтобы подтолкнуть страну к войне в Ираке под заведомо ложным предлогом?" - продолжил адвокат.

"Возможно ли предъявить обвинения [бывшему] президенту [США Бараку] Обаме в убийстве за то, что он якобы санкционировал удар с применением беспилотника по гражданам США, находящимся за рубежом?" - добавил он.

Дело Трампа

Апелляционный суд федерального округа Колумбия рассмотрит вопрос о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на посту президента. На наличии у него такого иммунитета настаивает защита бывшего американского лидера в деле о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.