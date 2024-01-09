Кабмин Украины обязали провести расследование из-за нарушений при принятии постановлений

В НАПК сообщили, что за 2023 год в обход антикоррупционной экспертизы приняли 131 постановление

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание премьер-министру страны Денису Шмыгалю провести служебное расследование по факту принятия кабмином за прошлый год 131 постановления в обход антикоррупционной экспертизы.

"В течение 2023 года кабинет министров Украины <…> не предоставил 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК. Премьер-министру внесено предписание <…> провести служебное расследование для установления причин и условий, приведших к указанным нарушениям", - говорится в сообщении на сайте НАПК. В частности, агентство требует по его результатам привлечь к дисциплинарной ответственности "должностных лиц кабинета министров Украины и соответствующих центральных органов исполнительной власти".

По данным агентства, речь идет о постановлениях касающихся утверждения бюджетов фондов социального страхования, обеспечения некоторых категорий граждан жильем и вопросов относительно объектов культурного наследия. НАПК также выделило постановления в таможенной сфере и вопросах пересечения границы, которые, по его мнению, являются "лидерами по количеству коррупционных рисков".

В агентстве указали, что это предписание является обязательным к исполнению. В противном случае руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность в соответствии со статьей 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде выплаты штрафа в размере от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.