Париж потребовал от Баку освободить задержанного в Азербайджане француза

В МИД Франции отметили, что расценивают это задержание как произвол

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции потребовало от Азербайджана освободить задержанного в республике француза. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на ведомство.

"Мы подтверждаем задержание гражданина Франции азербайджанскими властями в начале декабря. Мы указали азербайджанской стороне на то, что расцениваем это задержание как произвол. Требуем немедленного освобождения нашего соотечественника", - отметили в МИД.

О задержании гражданина Франции Мартена Риана по подозрению в шпионаже агентство ранее сообщило со ссылкой на заявление посла Азербайджана в Париже Лейлы Абдуллаевой. По словам главы дипмиссии, Риану была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца.