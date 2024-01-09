Обстрелы территории РФ и нерешаемая "формула" Зеленского. События вокруг Украины

Украинские военные за сутки выпустили по Белгородской области РФ около 25 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники в Курской, Орловской и Брянской областях.

Очередная встреча представителей Киева, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не принесла результатов, сообщило агентство Bloomberg.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные поразили за сутки 109 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живую силу и технику противника в 126 районах, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки составили до 595 бойцов.

Средства ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) чешского производства Vampire и сбили 6 беспилотных летательных аппаратов, указали в российском военном ведомстве.

Стратегическая инициатива

Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал ВСУ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

За прошедший год "потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения". "С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии", - сказал Шойгу, добавив, что это "не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт".

Удары по территории РФ

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 25 боеприпасов, также 10 воздушных целей сбиты системой ПВО, сообщил губернатор региона.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщил глава региона Роман Старовойт, добавив, что один из БПЛА был уничтожен над Курчатовским районом области.

Еще два украинских беспилотника были перехвачены в Орловской области, один был сбит в Брянской области, отметили в МО РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забывать о том, что удары по территории России производятся с помощью западного оружия. Он подчеркнул, что "киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города <...>, где нет военных объектов". Российские военные "будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться", сказал он.

Недостаток ракет

ВСУ испытывают серьезный недостаток управляемых зенитных ракет, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что западные союзники нарастили производство таких ракет, но их расход значителен, поэтому существуют опасения относительно возможности покрыть текущие потребности Киева.

Западная помощь

Члены Совета национальной безопасности США обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, встреча была направлена на "подкрепление интереса администрации [президента США Джо] Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию". Однако представители Белого дома дали понять, что инициативы по наращиванию помощи Украине не будут реализованы в случае, если Конгресс США не одобрит запрос администрации на выделение дополнительного финансирования.

Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП республики в следующие четыре года, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. По ее словам, с 2022 года Эстония предоставила Киеву военную помощь на сумму почти в €500 млн. Премьер добавила, что в будущем Эстония планирует ежегодно выделять по €14 млн на восстановление Украины.

Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии. Как указали собеседники издания, план предусматривает выделение на ежегодной основе €12,5 млрд в виде грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит €50 млрд.

Формула без решения

Встреча представителей Украины, стран Запада и глобального Юга по так называемой формуле мира Зеленского не принесла результатов. Она прошла в столице Саудовской Аравии в обстановке полной секретности 16 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, существенного прогресса на встрече "достигнуто не было". Собеседники агентства указали, что в ходе дискуссии союзники Украины попытались "заручиться поддержкой киевских условий для проведения переговоров с Россией". При этом Украина и страны Группы семи продолжили "сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией" по этому вопросу. Отмечается, что в то время как Саудовская Аравия, Индия и Турция приняли участие во встрече, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали на нее своих представителей.