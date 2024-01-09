Судьи скептически отнеслись к аргументам об иммунитете Трампа против преследования

Судья Карен Хендерсон считает парадоксальным утверждение, что обусловленная конституцией обязанность политика обеспечивать честное исполнение законов позволяет ему нарушать уголовное законодательство

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Судьи апелляционного суда столичного округа Колумбия выразили скептическое отношение к нескольким аргументов защиты экс-президента США Дональда Трампа, которая доказывала, что он обладает иммунитетом против юридического преследования. Аудиотрансляцию состоявшихся слушаний вели на сайте суда.

"Я считаю парадоксальным утверждение, что его обусловленная конституцией обязанность обеспечивать честное исполнение законов позволяет ему нарушать уголовное законодательство", - сказала судья Карен Хендерсон.

Судья Флоренс Пэн, в частности, спросила адвоката Трампа, пытается ли он доказать, что президенту США нельзя было бы предъявить обвинения, если бы он, к примеру, приказал военным "убить политического конкурента". Адвокат Трампа Джон Сауэр отметил, что в указанном случае потребовалось бы провести процедуру импичмента. Трамп был на заседании, но не выступал. На слушаниях присутствовала коллегия в составе трех судей.

Апелляционный суд федерального округа Колумбия рассматривает вопрос о том, обладает ли Трамп иммунитетом против юридического преследования за действия, предпринятые им на посту президента. На наличии у него такого иммунитета настаивает его защита в деле о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Прокуратура доказывает, что Трампа можно судить за некоторые шаги, предпринятые им на посту главы администрации США.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.