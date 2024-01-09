Саммит Иордании, Египта и Палестины пройдет в Акабе 10 января

По информации канцелярии иорданского монарха, стороны обсудят "последние события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан"

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Трехсторонний саммит с участием короля Иордании Абдаллы II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и палестинского лидера Махмуда Аббаса пройдет в среду в Акабе. Об этом сообщили в канцелярии иорданского монарха.

По ее данным, стороны обсудят "последние события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан". Встреча состоится в рамках усилий, которые Иордания прикладывает для "немедленного прекращения огня в секторе Газа" и доставки туда гуманитарной помощи на непрерывной основе. Другие подробности предстоящей встречи ближневосточных лидеров пока не приводятся.

По данным новостного портала Akhbar al-Ghad, в ходе встречи лидеры трех государств также рассмотрят "восстановление Газы и достижение единства палестинских фракций при формировании правительства, которое займется решением этих задач". Ожидается, что Аббас направится в Акабу после встречи в Рамалле с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по ряду стран региона.