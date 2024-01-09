Глава британского Минобороны объявил об отправке в Красное море фрегата Richmond

Вместе с эсминцем Diamond этот фрегат будет помогать в обеспечении свободы судоходства в регионе

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Великобритания направила в Красное море фрегат Richmond, который вместе с эсминцем Diamond будет помогать в обеспечении свободы судоходства в регионе. Об этом сообщил на своей странице в X (ранее "Твиттер") глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Richmond находится на пути в Красное море, чтобы поддержать присутствие Великобритании в регионе, где осуществляют нападения на суда поддерживаемые Ираном хуситы. Вместе с США мы продолжим играть ведущую роль в том, как мировое сообщество отвечает на кризис, и делать все необходимое, чтобы защитить жизни людей и глобальную экономику", - написал Шэппс.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ответ на действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Франция.