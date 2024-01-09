Трамп заявил, что рассмотрение дела о его причастности к штурму Капитолия нужно прекратить

Экс-глава США отметил, что подвергается "очень несправедливому" преследованию по политическим мотивам со стороны администрации действующего президента страны Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что в свете представленных его защитой доводов суду следовало бы прекратить рассмотрение дела о его причастности к беспорядкам на Капитолийском холме в 2021 году и попыткам сохранить власть, несмотря на поражение на выборах.

"Посмотрим, чем все закончится. У нас отличные доводы", - заявил журналистам бывший американский лидер после заседания апелляционного суда столичного округа Колумбия. В нем рассматривается вопрос о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на посту президента. На наличии у него такого иммунитета настаивает защита политика в деле о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

"По нормальным стандартам, если бы речь шла не обо мне, с этим делом было бы покончено. Но иногда ко мне относятся иначе, чем к другим. И это очень плохо для нашей страны", - подчеркнул Трамп. Он отметил, что подвергается "очень несправедливому" преследованию по политическим мотивам со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена. "Они проигрывают, согласно результатам почти всех опросов, почти всех слоев населения", - добавил бывший американский лидер.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Американский спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.