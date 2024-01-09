Блинкен: США и Израиль стремятся предотвратить разрастание ближневосточного конфликта

Госсекретарь также предупредил, что США дадут ответ на любые действия, которые несут угрозу находящимся на Ближнем Востоке американцам

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль стремятся дипломатическим путем предотвратить дальнейшее разрастание конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы и правительство Израиля считаем, что дипломатический путь - это лучший способ достижения безопасности [в регионе]. Это именно то, чего мы будем продолжать добиваться", - утверждал Блинкен, говоря о возможном расширении ближневосточного конфликта. Госсекретарь также заявил, что США "не допустят распространения конфликта".

При этом Блинкен утверждал, что стабильности в регионе угрожают действия Ирана, поддерживаемые им хуситы, силы в Ираке и Сирии. Госсекретарь также предупредил, что США дадут ответ на любые действия, которые несут угрозу находящимся на Ближнем Востоке американцам.