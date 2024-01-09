Армия Израиля заявила о ликвидации командира военно-воздушного подразделения "Хезболлах"

В пресс-службе армии страны отметили, что незадолго до этой ликвидации был уничтожен отряд военно-воздушных сил группировки

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали командующего военно-воздушным подразделением вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" в Южном Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня, во вторник, летательный аппарат Армии обороны Израиля ликвидировал Али Хусейна Барджи, командующего региональным военно-воздушным подразделением "Хезболлах" в Южном Ливане. Али руководил десятками террористических мероприятий против Израиля с использованием беспилотных летательных аппаратов [БПЛА], начиненных взрывчаткой, и разведывательных БПЛА - против Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля. Али также руководил совершенной ранее сегодня атакой на штаб Северного командования Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что незадолго до этой ликвидации был уничтожен отряд военно-воздушных сил "Хезболлах", намеревавшийся запустить беспилотники со взрывчаткой в направлении нескольких объектов на территории Израиля.