Глава МИД Израиля попросил коллегу из Венгрии усилить давление на ХАМАС

Исраэль Кац сообщил, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто пообещал продолжить поддерживать израильскую сторону на международной арене, "особенно против абсурдного иска ЮАР в Международный суд в Гааге"

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац провел телефонную беседу с венгерским коллегой Петером Сийярто, поблагодарив его за поддержку еврейского государства и попросив усилить давление на радикальное палестинское движение ХАМАС на международной арене.

"Я только что завершил прекрасный разговор с министром иностранным дел Венгрии Петером Сийярто, подлинным другом Израиля. Министр Сийярто пообещал продолжить поддерживать израильскую сторону на международной арене, особенно против абсурдного иска ЮАР в Международный суд в Гааге", - написал Кац в X (ранее Twitter).

"Я попросил министра [Сийярто] усилить международное давление на ХАМАС с целью немедленного освобождения [удерживаемых в секторе Газа] заложников. Я поблагодарил его за поддержку Венгрии в адрес Израиля с самого первого дня войны и сказал, что мы не остановимся, пока все заложники не будут возвращены и пока ХАМАС не будет разбито", - добавил министр.

ЮАР 29 декабря 2023 года обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ. Власти еврейского государства эти обвинения отвергли и обвинили ЮАР в лицемерии.