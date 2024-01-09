ХАМАС утверждает, что за неделю подбило 42 единицы военной техники Израиля

Представитель группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" Абу Убайда заявил, что за это время также были сбиты четыре беспилотника противника, нанесены ракетные удары по Тель-Авиву

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Сторонники группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, за минувшую неделю подбили в секторе Газа 42 единицы израильской военной техники. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайда в Telegram-канале.

По словам Убайды, за этот же период "Бригадами Иззэддина аль-Кассама" были проведены 52 операции против израильских сил, в ходе которых обстрелам подверглись скопления и полевые штабы израильских военных, были сбиты четыре беспилотника противника, нанесены ракетные удары по Тель-Авиву.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.