Глава Пентагона проходит лечение от рака простаты

Согласно заявлению медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, у Ллойда Остина возникли осложнения после операции

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Специалисты в декабре 2023 диагностировали у министра обороны США Ллойда Остина рак простаты, ему была проведена хирургическая операция, в начале января главу Пентагона госпитализировали из-за возникших осложнений. Об этом говорится в заявлении медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Как следует из документа, при регулярном осмотре в начале декабря 2023 года у Остина был выявлен "рак простаты, требующий лечения". В связи с этим ему 22 декабря провели "минимально инвазивную" хирургическую операцию (простатэктомия). "Он был под общим наркозом во время этой процедуры", - уточнили в центре. На следующий день Остин вернулся домой. "Рак простаты был выявлен у него рано, и прогноз отличный", - отмечается в документе.

Специалисты сообщили, что "1 января 2024 года министр Остин был доставлен в медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, возникших после процедуры 22 декабря [2023 года], включая дурноту, острую боль в животе, бедре и ноге". "Первоначальный осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей", - сообщил центр. 2 января пациента перевели в отделение интенсивной терапии. Специалисты отметили, что Остин выздоравливает, и они ожидают его "полного восстановления". В центре уточнили, что "это может быть долгим процессом". После госпитализации в январе министр "ни разу не терял сознания и не был под общим наркозом".

Как заявил 8 января пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер, Остин не намерен уходить в отставку в связи с тем, что Пентагон не сообщил своевременно о госпитализации своего руководителя. По словам Райдера, министр "продолжает сосредоточиваться на выполнении своих обязанностей". В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден не планирует отправлять в отставку Остина, однако администрация проведет проверку в связи с тем, что Минобороны не сообщило своевременно о госпитализации своего главы. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент в "полной мере доверяет" Остину.

Ранее члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Газета Politico уточнила, что Минобороны три дня держало в тайне от Белого дома информацию о месте пребывания министра.