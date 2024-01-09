В ООН считают, что убийство члена политбюро ХАМАС можно приравнять к внесудебной казни

По мнению докладчиков всемирной организации, действия израильской стороны нельзя расценивать как самооборону

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Убийство заместителя главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури может быть приравнено к внесудебной казни. Об этом говорится в заявлении специальных докладчиков ООН, размещенном на сайте Управления верховного комиссара по правам человека.

Согласно документу, "эксперты ООН осудили предполагаемые убийства Израилем заместителя лидера ХАМАС Салеха аль-Арури и еще шести человек на прошлой неделе в Ливане, которые могут быть приравнены к внесудебным казням <...>". С точки зрения докладчиков всемирной организации, действия израильской стороны нельзя расценивать как самооборону, так как она "не представила никаких доказательств того, что жертвы совершили вооруженное нападение на Израиль с территории Ливана", "не предоставила никакого юридического обоснования удара и не сообщила о нем Совету Безопасности, как того требует статья 51 Устава ООН". Действия Израиля "представляют собой опасную региональную эскалацию конфликта в Газе и нарушение суверенитета Ливана", также заявили специальные докладчики ООН.

"Всем государствам запрещено произвольно лишать людей права на жизнь при проведении военных операций за рубежом, в том числе при противодействии терроризму", - напомнили эксперты всемирной организации. Они также подчеркнули, что Ливан "обязан предотвращать использование своей территории для подготовки террористических актов против израильского гражданского населения, проводить расследования, а также арестовывать, преследовать или экстрадировать подозреваемых в причастности к терроризму".

Заявление подписали специальный докладчик по защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саул, специальный докладчик по внесудебным казням, казням без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням Моррис Тидболл-Бинц.

2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута погиб заместитель главы палестинского радикального движения Салех аль-Арури. Атака была предпринята в момент, когда он проводил совещание. Вместе с ним погибли 6 человек, еще 11 получили ранения.