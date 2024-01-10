Лукашенко подписал закон о выходе Минска из нескольких договоров о борьбе с коррупцией

Это связано с тем, что Белоруссия вышла из состава Группы государств по борьбе с коррупцией

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон о денонсации некоторых международных договоров в области борьбы с коррупцией. Документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

Закон предусматривает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, дополнительного протокола к ней, Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года. Также прекращается действие соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и членов ее инспекционных групп.

Денонсация конвенций связана с процедурой выхода Белоруссии из состава ГРЕКО, которая следит за выполнением Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО аннулирует обязательство предоставлять им благоприятные условия работы на территории республики.