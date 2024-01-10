Белый дом отказался комментировать сведения о деловых встречах Байдена и Кличко

Газета New York Post ранее сообщила, что мэр Киева был "основным акционером" дочерней фирмы украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать сведения о том, что мэр Киева Виталий Кличко в 2015 году проводил деловые встречи с Джо Байденом, который в то время занимал пост вице-президента США.

Во вторник на регулярном брифинге для журналистов Жан-Пьер попросили прокомментировать статью газеты New York Post, которая сообщила со ссылкой на свои источники, что Кличко был "основным акционером" дочерней фирмы украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер. По сведениям источников издания, вице-президент в 2015 году встречался с Кличко. "Я бы направила вас в аппарат советника Белого дома", - ответила Жан-Пьер.

Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы проводят в отношении президента-демократа Байдена расследование. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента Джеймса и Хантера Байденов. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает продолжать расследование. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что президент должен ответить на вопросы американцев. В частности, по мнению законодателя, Байден должен разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом критикует республиканцев и их расследование.