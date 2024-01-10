В Раде нашли антиконституционные нормы в законопроекте о мобилизации на Украине

Депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз также заявила о необходимости изъятия из законодательного акта "всех норм, которые содержат коррупционные риски"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Внесенный в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации и ужесточении ответственности для уклонистов содержит нормы, противоречащие конституции. С таким мнением выступила депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных - там их многовато для одного законодательного акта", - сказала она в эфире телемарафона. По словам Фриз, если представители пропрезидентского большинства в парламенте примут законопроект в первом чтении в нынешнем виде, то "он будет содержать все риски и антиконституционные нормы", при этом сами депутаты пообещают, что документ будет доработан ко второму чтению.

9 января депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что профильный комитет Верховной рады завершил заседание, не приняв решение по законопроекту о новых правилах мобилизации.

Ранее секретарь комитета Роман Костенко предполагал, что 8 или 9 января решение по законопроекту может быть готово. Он пояснял, что по итогам рассмотрения в профильном комитете законопроект может быть отправлен на доработку инициатору - в кабмин - или же вынесен на общее голосование, а изменения будут вноситься в виде поправок между первым и вторым чтениями. Также комитет может предложить свой собственный вариант законопроекта на основании правительственного и альтернативных. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, во вторник истек срок подачи альтернативных законопроектов. Всего их пока внесено четыре. По его прогнозу, документ все же вынесут на первое чтение, и это может произойти уже 11 января.

В свою очередь член профильного комитета Соломия Бобровская сообщила, что правительственный законопроект нуждается в серьезной доработке, а у депутатов "есть вопросы практически к каждой второй его статье". Накануне о своих замечаниях высказался антикоррупционный комитет, он заключил, что документ в таком виде содержит коррупционные риски.

Резонансный законопроект

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря. После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, внимание привлекло предложение призывать инвалидов третьей группы. Многие издания обратили внимание, что под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома. На этом фоне Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.