Вашингтон надеется, что ХАМАС продолжит переговоры о заложниках

Возвращение пленников радикального движения является главным приоритетом для президента США Джо Байдена, отметил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Вашингтон надеется, что радикальное палестинское движение ХАМАС возобновит переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, даже после убийства 2 января в пригороде Бейрута члена руководства группировки Салеха аль-Арури. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC News.

"Как вы знаете, нам уже удавалось добиться успеха в разгар этого конфликта и освободить более 100 заложников <...>. И я уверен, что они [ХАМАС] могут и будут участвовать в этом [переговорах]. И это то, на чем мы сосредоточены с Катаром и Египтом", - сказал Блинкен

По его словам, американское правительство продолжает вести переговоры с региональными партнерами об освобождении заложников. Возвращение заложников является главным приоритетом для президента США Джо Байдена, отметил дипломат.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о заморозке переговоров.

ХАМАС официально подтвердило гибель аль-Арури в результате атаки израильских беспилотников в пригороде Дахия Бейрута. Вместе с аль-Арури погибли два командира боевого крыла ХАМАС - "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

Аль-Арури называют одним из основателей боевого крыла ХАМАС. В 2017 году Аль-Арури был избран заместителем главы политбюро ХАМАС и до последнего времени считался "номером два" в радикальном движении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожал расправиться с ним еще до эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем 7 октября прошлого года.