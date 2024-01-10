СМИ: Минздрав Израиля поручил больницам готовиться к приему тысяч пострадавших

По сведениям телеканала Kan, гендиректор министерства здравоохранения еврейского государства Моше Бар-Симан-Тов направил предписание всем медучреждениям в случае необходимости быть готовыми в течение суток перейти на чрезвычайный режим работы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля ввиду эскалации напряженности на границе с Ливаном поручило больницам готовиться к приему тысяч пострадавших и работе в чрезвычайном режиме. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, генеральный директор Минздрава Моше Бар-Симан-Тов направил всем больницам Израиля предписание в случае необходимости быть готовыми в течение суток перейти на чрезвычайный режим работы. Это предполагает перевод медперсонала и пациентов в защищенные помещения, немедленную выписку тех лечащихся, которых можно выписать, и готовность к приему многочисленных раненых, поясняет телерадиокомпания.

Кроме того, крупным больницам в городах Нагария и Цфат на севере страны поручено подготовиться к работе в условиях полной изоляции, когда в течение нескольких дней у них не будет возможности получать необходимое оборудование, медикаменты и продовольствие, а также быть готовыми к приему тысяч раненых и переправке их в другие больницы, передает Kan. Минздрав также прорабатывает сценарии на случай потерь среди медперсонала, в связи с чем рассматривается возможность выписать медиков из-за рубежа. По данным телерадиокомпании, уже порядка 7 тыс. медиков-евреев выразили готовность добровольно приехать в Израиль для оказания помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Продолжает нарастать напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян. Власти Израиля заявляют, что предпочли бы добиться деэскалации на севере политическим путем, однако время для этого истекает, в противном случае они готовы рассмотреть силовой сценарий для восстановления безопасности на границе с Ливаном.