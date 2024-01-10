Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Южную Корею в случае военной провокации

По словам лидера КНДР, политика конфронтации с Пхеньяном самоубийственна для Сеула

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Политика конфронтации с Пхеньяном самоубийственна для Сеула, в случае военной провокации КНДР без колебаний применит весь свой арсенал для уничтожения Республики Корея. Об этом заявил верховный главнокомандующий ВС КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения предприятий оборонной промышленности.

"Если Республика Корея попытается использовать вооруженные силы против нашего государства или угрожать нашему суверенитету и безопасности, мы будем без колебания пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью уничтожить Республику Корея", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Пока правящие гангстеры Республики Корея не осознают ошибочность самоубийственной политики конфронтации с КНДР, наша республика будет неизменно продолжать очевидные практические действия, основанные на принципах справедливой борьбы", - добавил Ким Чен Ын.

Он добавил, что КНДР не намерена "в одностороннем порядке" провоцировать "большие события [своей] подавляющей силой" на Корейском полуострове, но и "не собирается избегать войны".

Береговая артиллерия КНДР 5 января провела учения, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР разорвались в буферной зоне.

Межкорейское соглашение о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года устанавливает морские буферные зоны, по условным целям в которых запрещено вести артиллерийский огонь. В ноябре прошлого года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть его положений в ответ на запуск разведывательного спутника.