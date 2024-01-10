В Конгрессе США начали расследование обстоятельств госпитализации министра обороны

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Майк Роджерс заявил, что Пентагон "не предназначен для министра, который скрывает свою недееспособность"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США начал расследование обстоятельств госпитализации министра обороны страны Ллойда Остина. Об этом говорится в распространенном заявлении председателя комитета Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама).

Как следует из документа, Роджерс инициировал "официальное расследование причин, по которым министр обороны Ллойд Остин не сообщил о госпитализации и неспособности" выполнять свои обязанности. В письме, адресованном главе Пентагона, Роджерс потребовал в кратчайшие сроки предоставить сведения и документы, касающиеся госпитализации Остина, отданных им приказов, процесса передачи полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс, а также всю переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией президента Джо Байдена в период с 1 по 9 января.

"Все, начиная с продолжающихся контртеррористических операций и заканчивая командованием и контролем над ядерными силами, основывается на понимании того, что министр [обороны США] в состоянии принимать решения. Пентагон является надежным ведомством, которое должно функционировать в условиях атаки со стороны наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность", - заявил законодатель. Письма с требованием предоставить данные о госпитализации Остина председатель комитета направил также Хикс и руководителю аппарата министра обороны Келли Магсамен.

Ранее она заявила, что ведомство начало 30-дневную проверку процесса передачи полномочий Остина его заместителю после госпитализации. В итоге должна быть изложена "последовательность событий и уведомлений" с момента госпитализации главы Минобороны, дана оценка методов определения того, может ли Остин исполнять свои обязанности. Также должны быть представлены рекомендации, как наладить процесс оповещения президента США и чиновников Минобороны высокого ранга.

Ранее сообщалось, что вечером 1 января Остин был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.