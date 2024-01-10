Останки защитника Венесуэлы от вторжения британцев перезахоронили в Национальном пантеоне

Президент Боливарианской Республики Николаса Мадуро наградил Антонио Сифонтеса орденом Освободителей посмертно

КАРАКАС, 10 января. /ТАСС/. Останки бригадного генерала Доминго Антонио Сифонтеса, который в конце XIX века защитил восточные границы Венесуэлы от вторжения британских войск в районе штата Боливар и Гайаны-Эссекибо, были перезахоронены во вторник в Национальном пантеоне Венесуэлы. Церемонию с участием президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высшего военного командования, министров, лидеров политических партий транслировали все венесуэльские телеканалы.

Мадуро посмертно наградил Сифонтеаса, которого назвал "ужасом англичан", орденом Освободителей, передал награду и реплику сабли героя национально-освободительной борьбы Симона Боливара потомкам генерала. "Говорят, что в нашей Венесуэле есть не только золото, алмазы, нефть, газ и огромные природные богатства, но главное - духовное богатство мужчин и женщин патриотов, смелых людей", - заявил президент. "Сегодня наши Национальные боливарианские вооруженные силы - это антиимпериалистические, антиколониальные, антиолигархические, патриотические вооруженные силы", - указал Мадуро.

Президент отметил, что "в пылу борьбы за полное восстановление исторических прав [Венесуэлы] на Гайану-Эссекибо возникла фигура генерала Доминго Антонио Сифонтеса" и заявил, что "рано или поздно" Гайана-Эссекибо будет венесуэльской.

Захоронение генерала Сифонтеса в Национальном пантеоне Венесуэлы, где покоится прах Боливара и видных борцов за свободу Венесуэлы, произошло на фоне обострения территориального спора между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, который продолжается более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, которая в течение 135 лет оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.