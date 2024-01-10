Строительство новой базы США на Окинаве возобновят, несмотря на возражения местных властей

Возобновление работ запланировано на 10 января, сообщил генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Строители возобновят работы в японской бухте Хэноко, куда вопреки возражениям властей Окинавы должна быть перенесена база Корпуса морской пехоты США Футэмма, в среду. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Мы получили сообщение от министерства обороны о том, что, поскольку необходимые приготовления проведены, строительные работы начнутся сегодня", - сказал он в ответ на вопрос о сроках начала строительства. При этом, по его словам, представительство оборонного ведомства на Окинаве продолжит диалог с местными властями и будет "реагировать соответствующим образом". Работы проводятся в зоне мягкого грунта, для чего требовалось отдельное разрешение местной администрации. По плану в бухте будут проведены насыпные работы с целью дальнейшего строительства двух взлетно-посадочных полос V-образной конфигурации.

Перенос американской базы Футэмма, расположенной сейчас в густонаселенном районе Гинован, является одним из наиболее острых в отношениях правительства Японии и властей Окинавы, которые неоднократно пытались оспорить в суде решение о передислокации базы в районе Хэноко. Ранее Высокий суд префектуры Фукуока и Верховный суд Японии потребовали от губернатора Окинавы Дэнни Тамаки выдать разрешение на дальнейшие строительные работы. Однако он проигнорировал это требование, после чего правительство одобрило решение о продолжении переноса американской базы в обход возражений местных властей.

На остров Окинава приходится 75% площади всех американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать базу Футэмма из густонаселенного района в городе Гинован. В 1999 году было решено передислоцировать объект на север префектуры (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы.

В разгар тяжбы Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки поддержал позицию своего предшественника. Тем не менее несколько судебных разбирательств завершились в пользу правительства, поэтому работы по передислокации базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.