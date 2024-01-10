Аргентина выразила готовность направить в Эквадор силовиков

Глава арегнтинского МИД Диана Мондино отметила, что Буэнос-Айрес полностью поддерживает Кито в противодействии попытке государственного переворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Власти Аргентины готовы направить в Эквадор правоохранителей для помощи в условиях обострения кризиса в сфере безопасности. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

"Мы готовы помочь им, направить им сотрудников сил безопасности, если в этом есть потребность", - сказала она в интервью телеканалу TN.

По мнению Буллрич, обострение ситуации в Эквадоре - "проблема всего континента". "То, что происходит в Эквадоре, Колумбии, Перу, Боливии, все это влияет на Аргентину", - добавила она.

Глава МИД Аргентины Диана Мондино в свою очередь написала в X (ранее Twitter), что Буэнос-Айрес "полностью поддерживает силы безопасности [Эквадора] в противодействии попытке государственного переворота со стороны социалистических группировок наркотеррористов".

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Власти подтвердили гибель восьми человек в результате волны насилия.