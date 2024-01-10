Диппредставительства Китая в Эквадоре приостановили работу

Работа дипмиссии приостановлена до дальнейшего уведомления

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Дипломатические представительства Китая в Эквадоре приостановили работу со среды. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте посольства КНР в республике.

"Посольство и консульства в Эквадоре приостановят работу с посетителями начиная с 10 января (среда) до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте китайской дипмиссии.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в этот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Власти подтвердили гибель восьми человек в результате волны насилия.