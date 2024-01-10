Президент Боливии призвал страны региона объединить усилия для борьбы с наркоторговлей

Луис Арсе также выразил солидарность с народом и правительством Эквадора, которые столкнулись с критической ситуацией в сфере безопасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе призвал страны региона срочно объединить усилия для борьбы с наркоторговлей на фоне обострения ситуации в Эквадоре.

"Мы отмечаем, что нужно срочно работать над регионализацией борьбы с наркоторговлей и другими преступления, в том числе путем создания наднациональных организаций, таких как Латиноамериканский антинаркотический альянс. <...> Пришло время вместе бороться с этими транснациональными преступлениями на территории нашей большой родины", - написал боливийский лидер во вторник в X (ранее Twitter).

Арсе также "выразил полную солидарность с народом и правительством Эквадора, которые столкнулись с критической ситуацией в сфере безопасности". "Мы заявляем о нашей готовности помочь в восстановлении мира на улицах Эквадора", - добавил он.

Ранее во вторник президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Власти подтвердили гибель 10 человек в результате волны насилия.