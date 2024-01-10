Китай заявил, что никогда не пойдет на компромисс по Тайваню

Также Пекин потребовал от Вашингтона соблюдать принцип "одного Китая"

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. КНР никогда не пойдет на компромисс по Тайваню и требует от США придерживаться принципа "одного Китая" и прекратить вооружать остров. Соответствующее заявление было сделано китайской стороной в ходе 17-й рабочей встречи оборонных ведомств двух стран, прошедшей 8-9 января в Вашингтоне.

"Китайская сторона подчеркнула, что никогда не пойдет на компромисс по тайваньскому вопросу и требует от США соблюдать принцип "одного Китая", добросовестно выполнять связанные с этим обязательства, прекратить вооружать Тайвань и выступить против "независимости" острова", - уточняется в публикации, размещенной в среду на странице Минобороны КНР в WeChat.

Пекин также призвал Вашингтон "сократить свое военное присутствие, прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море и отказаться от поддержки провокаций со стороны отдельных стран региона".

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.