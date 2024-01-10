Тайвань не считает пролет ракеты-носителя КНР вблизи острова попыткой помешать выборам

Такие выводы были сделаны с учетом результатов оценки разведывательных данных дружественных сторон, сообщила официальный представитель офиса действующего главы администрации острова Линь Юйчань

ГОНКОНГ, 10 января. /ТАСС/. Власти Тайваня не рассматривают пролет китайской ракеты-носителя со спутником вблизи острова как попытку вмешательства в предстоящие выборы главы его администрации. Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса действующего главы администрации Тайваня Линь Юйчань.

"После того, как команда органов госбезопасности провела анализ соответствующей информации, а также учитывая результаты оценки разведывательных данных различных дружественных сторон, был сделан вывод, что политические намерения можно исключить", - сказала она, комментируя запросы СМИ о том, можно ли расценивать пролет ракеты-носителя над Тайванем как попытку помешать предстоящим выборам.

Китай во вторник в 15:03 по местному времени (10:03 мск) осуществил запуск космического зонда "Эйнштейн" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" (CZ-2C), пуск состоялся с космодрома Сичан. Вооруженные силы Тайваня объявили сигнал воздушной тревоги после того, как ракета-носитель пролетела через южную часть воздушного пространства острова. Позже оборонное ведомство Тайваня также сообщило, что ракета-носитель отклонилась от прогнозируемой траектории и могла представлять опасность для тех, кто находится на земле.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.