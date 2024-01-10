Что известно о вооруженном конфликте в Эквадоре

Власти Эквадора ввели в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос". В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки. По последним данным, жервами волнений уже стали восемь человек.

ТАСС собрал главное о ситуации в латиноамериканской республике.

Что произошло

7 января Генпрокуратура страны сообщила о бунтах, вспыхнувших в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло после побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки "Лос-Чонерос" Адольфо Масиаса по кличке Фито. Его местонахождение остается неизвестным. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио заявлял об угрозах со стороны Адольфо Масиаса.

После этого вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión в Гуаякиле и в прямом эфире взяли в заложники ведущих. После инцидента телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить.

Сперва сообщалось только о 10 охранниках, удерживаемых бандитами в тюрьмах. Всего, по уточненной информации, в тюрьмах "Асуай №1", "Каньяр №2", "Напо №1", "Тунгурауа №1" и "Котопахи №1" банды сейчас удерживают как минимум 139 человек.

10 января стало известно, что совершить побег удалось еще одному главарю преступной группировки – главе "Лос-Лобос" Фабрисио Колон Пико. Он стал одним из 39 заключенных, сбежавших из-под стражи в тюрьме города Риобамба. "Лос-Лобос" взяли на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Действия властей

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения в стране для установления порядка в тюрьмах. По его словам, правительство "не будет вести переговоры с террористами" и "не успокоится, пока не вернет мир эквадорцам". После Нобоа объявил режим "внутреннего вооруженного конфликта".

Глава государства распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. ВС Эквадора назвали преступные банды законными военными целями, а парламент пообещал силовикам амнистию за возможное превышение полномочий.

В Гуаякиле перекрыли дороги и остановили работу вокзала. Жителей города призвали не покидать дома.

В центр столицы республики стянули военную технику после того, как в центральных районах Кито зафиксировали случаи мародерства. В аэропорту города усилили меры безопасности.

Все учебные заведения страны перевели на удаленку.

Напавшим на телестудию в Гуаякиле предъявят обвинения в терроризме.

Мировая реакция

Страны континента выразили поддержку властям республики и усилили меры безопасности.

Аргентина выразила готовность направить на помощь Эквадору силовиков.

Перу усилила охрану границы и ввела чрезвычайное положение в северных районах страны.

Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией.

Президент Боливии призвал страны региона объединить усилия для борьбы с наркоторговлей.

Эквадор также заверил в поддержке генсек ОАГ.

Диппредставительства Китая приостановили работу в стране.

Российское посольство рекомендовало "воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время".

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле 2023 года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за произошедших единовременно бунтов. 10 августа в республике объявили общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.