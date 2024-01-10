В Варшаве прошла демонстрация в поддержку арестованных экс-главы МВД и его зама

В ней приняли участие около 300 человек, сообщила радиостанция RMF24

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 300 человек приняли ночью участие в митинге в поддержку арестованных во вторник бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Акция прошла у входа в президентский дворец, где задержали экс-чиновников. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Вторая акция в поддержку Каминьского и Вонсика состоялась у полицейского участка, куда их доставили. В числе протестующих там был лидер бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский и другие высокопоставленные деятели этой партии. "Это небывалый скандал, что Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик сидят в тюрьме, они стали первыми политическими заключенными [в Польше] с 1989 года", - сказал Качиньский. "Люди, которые довели до этого, понесут последствия", - добавил политик.

Сообщается, что задержание экс-главы МВД и его зама произошло в президентском дворце в отсутствие президента Анджея Дуды, который в тот момент встречался в другом месте с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Представители ПиС сообщили, что в среду в 20:00 по местному времени (22:00 мск) у президентского дворца состоится еще одна демонстрация в защиту арестованных. Задержание Каминьского и Вонсика состоялось в соответствии с постановлением суда, которое было вынесено 9 января.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году они были помилованы решением президента Дуды. В конце 2023 года по тому же делу их приговорили к двум годам заключения каждого и лишили депутатского статуса. Депутаты Сейма от ПиС считают приговор Каминьскому и Вонсику незаконным, политически мотивированным и требуют его отмены. Польские СМИ называют ситуацию вокруг двух политиков хаосом. В 460-местном Сейме "Право и справедливость" имеет 194 депутатских кресла.