В Ереване считают, что переговоры с Баку должны продолжаться на западных площадках

Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что для Армении важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Армения считает, что переговоры с Азербайджаном должны продолжаться на западных площадках, как это было ранее. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

"Для нас очень важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы. Вы знаете, что в Вашингтоне сформировался формат встреч министров иностранных дел, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Евросоюза. Это добавляет легитимности переговорам", - отметил он.

Касаясь предложения Азербайджана о том, чтобы Ереван и Баку начали прямые переговоры, Ханданян отметил, что Армения придает важность закреплению ранее согласованных принципов в будущем мирном договоре. Глава постоянной комиссии также добавил, что Ереван настаивает на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикций тех стран, по которым они должны пройти, однако готов рассмотреть предоставление определенных привилегий относительно перемещения товаров, транспортных средств и людей.