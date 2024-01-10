Источник: Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги

Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой, заявил собеседник агентства

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении, взамен на это и некоторые другие антироссийские шаги Берлин предлагает Еревану финансовую помощь. Об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

"Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", - отметил собеседник агентства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года заявил, что Ереван, поддавшись на уговоры Запада, пытается поменять союз с Москвой на туманные обещания. По словам российского министра, Ереван пытается винить Россию во всех бедах, включая утрату Карабаха, для оправдания курса на стратегический разворот. Однако, как указал Лавров, Армения для России была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе.