Медведчук предрек Украине год катастрофы Зеленского

Политик отметил, что поражение украинского президента - это вовсе не поражение народа страны

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Украину в наступившем году ждет катастрофа режима президента Владимира Зеленского, но для украинского народа это будет победой, потому что нынешние власти страны давно предали его. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украина. Год катастрофы Зеленского. <...> Украина Зеленского не может существовать без подачек Запада. Кончатся подачки, кончится и эта Украина. <...> Прогноз простой: либо финансирование уменьшится, либо прекратится вовсе. <...> Чтобы убрать Зеленского с шахматной доски, достаточно просто уменьшить дозу финансовой иглы, что уже и происходит", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

При это он подчеркнул, что поражение Зеленского - это вовсе не поражение украинского народа. "Более того, поражение Зеленского и есть победа украинского народа, поскольку Зеленский давно его предает и продает оптом и в розницу на пушечное мясо", - отметил политик.

Он пояснил, что нынешний президент Украины стал "несмешной пародией на диктатора", при этом испортив отношения и с крупным бизнесом, и с профессиональными военными, и даже с националистами, которым продемонстрировал свою трусость. Не нужен теперь Зеленский, по словам Медведчука, и США с Великобританией, которые пытались использовать его в игре против России, но не преуспели. "А если рыбалка не удалась, то червячка просто выбрасывают", - напомнил он.

Медведчук также обратил внимание, что на Украине углубятся экономический, социальный, политический и военный кризисы, а сокращение внешнего финансирования окончательно добьет экономику. "Политический кризис в стране, ведущей серьезные боевые действия, смерти подобен, но Зеленский сделал все, чтобы он был, и альтернативы, честно говоря, не видно. А значит, за этим последует военный кризис. Серьезная потеря территории и рубежей. Все на это указывает", - написал он. При этом Медведчук считает, что ни главком ВСУ Валерий Залужный, ни экс-президент Петр Порошенко, ни мэр Киева Виталий Кличко или экс-премьер Юлия Тимошенко, которых называют возможными соперниками Зеленского в случае проведения выборов, не смогут вывести страну из кризиса, в котором она оказалась из-за неграмотных действий администрации нынешнего президента.

Медведчук отметил, что в то же время Россия начала строить новую конфигурацию отношений в мире, она уже продемонстрировала, что может противостоять США и НАТО. При этом, считает политик, основы победы были заложены в предыдущие годы. "Общественное движение "Другая Украина" предлагает всем гражданам Украины участвовать в этих победах, строить новый, эффективный и справедливый мир вместо той грязной войны, что предлагает Зеленский. И я точно могу предсказать, что в 2024 году украинцев в России станет больше. И это пойдет не только им, но и всем на пользу", - написал Медведчук.