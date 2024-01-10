Глава МИД Армении заявил, что Миссия ЕС на границе с Азербайджаном важна для Еревана

Арарат Мирзоян отметил, что Миссия ЕС необходима с точки зрения безопасности

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Наблюдательная миссия ЕС, действующая на армяно-азербайджанской границе, имеет жизненно важное значение для Еревана. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Гражданская миссия Евросоюза для нас очень важна, жизненно необходима с точки зрения безопасности. Мы приветствовали решение ЕС расширить эту миссию", - сказал он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 декабря заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли решение довести число наблюдателей ЕС в Армении с 138 до 209. По словам еврочиновника, расширение миссии станет средством повышения стабильности армяно-азербайджанской границы.