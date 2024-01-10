10 января, 08:07
Военная операция на Украине

Telegraph: Шольц раздражен ослаблением поддержки Украины со стороны Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц. AP Photo/ Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo/ Markus Schreiber

Канцлер Германии считает, что военная поддержка Украины слишком мала

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раздражен сокращением поддержки Украины со стороны западных стран. Такую оценку привела газета The Daily Telegraph.

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"Военная поддержка Украины для борьбы с Россией слишком мала <...>. Поэтому я призываю наших союзников в ЕС усилить поддержку Украины", - заявил Шольц. Издание отметило, что слова канцлера говорят о его "раздражении ослаблением [на Западе] поддержки Украины".

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал существование реальной опасности ослабления поддержки Украины со стороны Запада. "К сожалению, реальная опасность заключается в том, что поддержка [Киева] может рухнуть. <...> Мы видим, как меняется международная обстановка <...>", - заявил он в интервью газете Handelsblatt.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Украине лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя. 

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