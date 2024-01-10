FT: количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января

По словам руководителя исследовательского отдела Clarksons Стивена Гордона, из-за нападений террористов грузовые суда перенаправляются вокруг мыса Доброй Надежды

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Число контейнеровозов в Красном море сократилось в первую неделю января на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года из-за атак йеменских мятежников (хуситов). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет лондонской судоходной компании Clarksons.

Согласно ее данным, "количество контейнеровозов в Красном море, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года". По словам руководителя исследовательского отдела Clarksons Стивена Гордона, из-за нападений террористов грузовые суда перенаправляются вокруг мыса Доброй Надежды.

9 января на этом маршруте находились 364 контейнеровоза, что почти в два с половиной раза больше, чем 21 декабря 2023 года.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции "Страж процветания" для обеспечения свободы навигации и охраны судов.