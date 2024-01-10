СМИ: Аббас и Блинкен начали в Рамалле переговоры по ситуации в Газе

По информации "Аль-Кахира аль-Ихбария", переговоры сосредоточены на ситуации в секторе Газа и на обострении обстановки на Западном берегу Иордана

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас принял в своей резиденции в городе Рамалла, находящемся на Западном берегу реки Иордан, госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, переговоры сосредоточены на ситуации в секторе Газа и на обострении обстановки на Западном берегу Иордана.

Госсекретарь США прибыл в Рамаллу после серии встреч, проведенных им с руководством Израиля. В настоящее время Блинкен находится в очередном турне по ряду ближневосточных стран, пытаясь найти приемлемые для сторон конфликта в Газе варианты его урегулирования.