Армия Израиля сообщила о задержании 14 подозреваемых в терроризме на Западном берегу

По данным армейской пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа на Западном берегу были задержаны 2,6 тыс. объявленных в розыск лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Израильские военные задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 14 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности за ночь задержали 14 разыскиваемых подозреваемых по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

"В ходе операции в Наблусе солдаты в ходе обыска конфисковали огнестрельное оружие, боеприпасы и военную технику. Кроме того, военные обнаружили ряд готовых к использованию фугасов и уничтожили их. Одно из мест уничтожения взрывчатки находилось в районе кафе. В ходе операции [в Наблусе] начались столкновения, во время которых подозреваемые бросали в военных камни и взрывчатку, солдаты ответили стрельбой", - продолжили в пресс-службе.

Военные добавили, что "в лагере беженцев Дженин инженерные подразделения обнаружили более 80 готовых [к подрыву] зарядов, заложенных под дорогами с целью нанесения ущерба войскам", "в городе Вифлеем было изъято оружие", в Хевроне "были конфискованы военные средства террористов", а "в деревне Таркомия было уничтожено около 100 готовых к использованию взрывных устройств". В пресс-службе отметили, что информации о ранениях с израильской стороны в ходе ночных рейдов не поступало.

По данным пресс-службы, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение радикалов ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, на Западном берегу были задержаны 2,6 тыс. объявленных в розыск лиц. Примерно 1,3 тыс. из них подозреваются в связях с правящим в Газе палестинским движением ХАМАС.