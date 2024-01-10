Пражский суд оставил в силе приговор чеху, получившему 21 год за участие в боях в Донбассе

Местонахождение Алоиза Полака неизвестно

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд в Праге оставил в силе вынесенный ранее заочно судом первой инстанции приговор о лишении свободы сроком на 21 год в отношении 52-летнего жителя города Брно (юго-восток Чехии) Алоиза Полака за участие в событиях в Донбассе. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Не ставится под сомнение факт, что приговоренный участвовал в боях [в Донбассе]", - привело агентство слова председателя суда Яна Кадлеца. Он участвовал в них как снайпер ополчения и был признан виновным в смерти солдат ВС Украины по статьям УК о терроризме. Местонахождение Полака неизвестно. Адвокат утверждает, что его клиента уже может не быть среди живых.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование распространяется и на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии.