СМИ: польская оппозиция проведет массовые акции протеста в Варшаве 11 января

По данным портала Onet.pl, "Право и справедливость" мобилизует как членов партии, так и ее сторонников по всей стране для участия в демонстрации

МОСКВА, 10 января. Ведущая польская оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС) организует в столице страны Варшаве массовую демонстрацию в четверг, 11 января. Об этом сообщил новостной портал Onet.pl со ссылкой на представителей партии.

По его данным, ПиС мобилизует как членов партии, так и ее сторонников по всей стране для участия в акции "Протест свободных поляков", которая пройдет 11 января в Варшаве перед зданием Сейма (нижней палаты парламента). ПиС рассчитывает на участие в демонстрации не менее 40 тыс. человек. Как отмечается, в ближайшие недели оппозиция будет пытаться провести многотысячные акции протеста по всей стране.

Как указывает портал, предстоящие протесты могут стать крупнейшими в стране с 1989 года. По словам его неназванных собеседников из руководства ПиС, главными целями партии станут "возвращение власти и защита конституционного строя". Представители ПиС также надеются, что президент страны Анджей Дуда рассмотрит возможность роспуска Сейма.

Партия объявила об организации 11 января демонстрации перед зданием нижней палаты парламента в конце декабря 2023 года. Протест может приобрести более массовый характер в связи с острой реакцией оппозиционной партии на задержание 9 января ее членов, экс-министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика по вердикту суда. ПиС также выразила недовольство решением правительства Польши ликвидировать государственные СМИ.