Экс-глава Гагаузии призвала вынести на референдум вопрос сохранения нейтралитета Молдавии

Ирина Влах отметила, что актуальность этой теме придает геополитическая обстановка

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Бывшая глава Гагаузской автономии, руководитель общественной ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах призвала включить в планирующийся осенью 2024 года референдум вопрос о сохранении Молдавией статуса нейтралитета.

"Платформа Молдова" предлагает эффективнее провести референдум, который должен отвечать на реальные проблемы, вызывающие обеспокоенность граждан. И первый из них - это сохранение закрепленного в конституции нейтрального статуса Республики Молдова", - сказала Влах на пресс-конференции.

По ее словам, актуальность этой теме придает геополитическая обстановка, а также призывы действующего руководства Молдавии к отказу от нейтралитета и присоединении к НАТО.

В конце 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует учрежденная Санду Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Как считает оппозиция, власть планирует использовать этот плебисцит в электоральных целях. Согласно опросам общественного мнения, Санду и ПДС теряют популярность в Молдавии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции, которые проходят с лета 2022 года.