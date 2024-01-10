Президент Польши считает, что его решение помиловать экс-главу МВД действует до сих пор

Анджей Дуда призвал участников демонстраций и митингов в поддержку Мариуша Каминьского сохранять спокойствие и избегать любых форм насилия

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда считает, что его решение от 2015 года о помиловании экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика до сих пор остается в силе. Об этом глава государства заявил в своем выступлении в связи с их арестом во вторник.

"Я все время стоял и стою на той позиции, что Мариуш Каминьский и его коллеги были помилованы [в 2015 году] в соответствии с конституцией и это помилование правомочно", - цитирует Анджея Дуду агентство РАР.

Президент признался, что он "глубоко потрясен" арестом Каминьского и Вонсика, которые "сели в тюрьму из-за действий польского правительства". Анджей Дуда также отметил, что "в последние дни происходят нарушения закона и польской конституции".

Президент призвал участников демонстраций и митингов в поддержку Каминьского и Вонсика сохранять спокойствие и избегать любых форм насилия.

"Я не успокоюсь, пока их не освободят", - сказал Дуда.