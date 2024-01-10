Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 23 357

Ранения получили свыше 59 тыс. человек, сообщил Минздрав палестинского анклава

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате ударов Израиля достигло 23 357, ранения получили свыше 59 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 23 357, ранены 59 410 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По информации Минздрава, за последние сутки в результате действий Израиля в секторе Газа "погибли 147 человек, 243 получили ранения".