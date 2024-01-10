Рада 11 января рассмотрит в I чтении законопроект о правилах мобилизации

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что инициатива не будет принята сразу, ее отправят на доработку до второго чтения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Резонансный законопроект о новых правилах мобилизации будет вынесен на первое чтение Верховной рады 11 января. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"[Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа"] Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту о мобилизации", - написал Железняк в Telegram-канале.

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пояснил, что законопроект не будет принят сразу, его отправят на доработку до второго чтения.

Поздно вечером 25 декабря 2023 года кабмин Украины внес в Раду два законопроекта о новых правилах мобилизации и об ужесточении ответственности для уклонистов. По регламенту украинского парламента документ поступил на рассмотрение профильного комитета, который должен был принять решение отправить его на доработку обратно в правительство или вынести на общее голосование Рады и дорабатывать в форме поправок между чтениями. Помимо этого законопроекта, в парламент поступило четыре альтернативных, положения из которых могут быть использованы при работе над итоговым документом.

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны уже сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.

Однако, по признанию депутатов, представленный им документ содержит много спорных положений. Член профильного комитета Соломия Бобровская сообщила, что он нуждается в серьезной доработке, а у депутатов возникают вопросы практически к каждой второй статье. Как заключил антикоррупционный комитет, законопроект в нынешнем виде содержит коррупционные риски. А депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что он содержит нормы, противоречащие конституции.

Законопроект о новых правилах мобилизации

После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, внимание привлекло предложение призывать инвалидов третьей группы. Многие издания отметили, что под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку. Также документом предлагается ввести ответственность для находящихся за границей мужчин призывного возраста за неявку в военкомат.

Через день после публикации законопроекта в украинских СМИ и соцсетях появилось много фотографий очередей, которые возникли в консульствах страны за рубежом. Проживающие там украинцы стали массово обращаться за оформлением различных документов, чтобы успеть сделать это до принятия нового закона. Затем СМИ со ссылкой на очевидцев стали сообщать, что у граждан Украины мужского пола появились проблемы с пересечением границы с Польшей, а на КПП образовались очереди. Однако в Госпогранслужбе Украины утверждали, что никаких дополнительных ограничений не вводилось, и объяснили ситуацию "усилением проверок".